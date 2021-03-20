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تشيلسي يحتفي بعيد ميلاد زياش: صاحب قدرة خارقة تجعل الغضب يتحول إلى قلوب

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - احتفى فريق الإنجليزي لكرة القدم، بعيد ميلاد لاعبه حكيم زياش، الذي كان يوم أمس الجمعة؛ حيث أكمل اللاعب المغربي نجم البلوز والمنتخب الوطني عامه 28.

ونشر تشيلسي عبر صفحته الرسمية الناطقة باللغة العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لزياش مكتوب عليها، “صاحب قدرة خارقة تجعل الغضب يتحول إلى قلوب”.

وأرفق الفريق اللندني الصورة، بعباراة يبارك فيها لزياش عيد ميلاده 28، جاء فيها: “ورقة رابحة خارقة يحلم بها الجميع، لتحقيق الانتصار والمتعة الكروية المطلوبة! نحتفل اليوم بعيد ميلاد أسد الأطلس الـ28، نتمنى لك يوما سعيدا يا حكيم”

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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