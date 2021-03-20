المستشارة الألمانية ميركل: مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها على استعداد لتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عندما يحين دورها، فيما أشارت إلى أن ألمانيا ستطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي حال ترخيصه في الاتحاد الأوروبي.



وقالت للصحافيين: "نعم، مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا"، لكنها أضافت: "أفضّل انتظار دوري" في التطعيم.

وعلّقت على "سبوتنيك-في" بالقول: "فيما يتعلق باللقاح الروسي، كان رأيي منذ مدة أنه علينا استخدام أي لقاح يتم إقراره من الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا".

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس، أن أسترازينيكا "آمن وفعَّال" بعدما أجرت مراجعة لحالات إصابة لجلطات دموية.

وقال المسؤول عن مقاطعة بادن-فورتمبيرغ فينفريد كريتشمان بينما تلقى لقاح أسترازينيكا أمام عدسات التلفزة: "ثقوا وتلقوا اللقاح".

وعملت ألمانيا جاهدة على تكثيف حملة التطعيم في وقت تحذر السلطات الصحية في البلاد من أن أعداد الإصابات بالفيروس تزداد "بمعدل متسارع".

وقبيل محادثات مرتقبة الاثنين مع حكام مقاطعات ألمانيا الـ16 لوضع قواعد جديدة بشأن الإغلاق، أكدت ميركل أن بلادها لن تخفف القيود المفروضة حالياً.