شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. حظر تجول شامل للحد من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن فرض حظر شامل للتجول يوم غد الأحد في أنحاء العراق, وذلك في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت في الثامن من الشهر الجاري فرض حظر تجوال شامل ثلاثة أيام في الأسبوع ، وجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية الأيام ولغاية الثاني والعشرين من الشهرالحالي , على أن يقلص الحظر الشامل بعدها إلى يومين فقط " الجمعة والسبت" ,والسماح بفتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة.