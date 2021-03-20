الرشيد يطلق اول وجبة من سلف منتسبي الداخلية والدفاع

وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يدعو كافة المستفيدين ممن ارسلت لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف البيان، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

