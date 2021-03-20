انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق اول وجبة من سلف منتسبي الداخلية والدفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد اليوم السبت، اطلاق الوجبة الاولى لسلف منتسبي الوزارت الامنية.
وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يدعو كافة المستفيدين ممن ارسلت لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف البيان، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف البيان، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".