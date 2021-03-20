انت الان تتابع خبر القبض على مرتكبي جريمة البو دور في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قرية البودور جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين.
وقال الحشد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تم تشيكل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات"، مبينا ان "الجهود تكللت بإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في الجريمة حيث تم مصادقة أقوالهم في محكمة جنايات تكريت".
واضاف البيان، ان "المجرمين الملقى القبض عليهم من نفس القرية وبينهم من تعاون مع داعش وشارك بتمويل عناصره"، مشيراً إلى ان "شهداء الجريمة الجبانة حدثت بسبب تعاون الاهالي مع القوات الامنية والحشد الشعبي ولكونهم رافضين للارهاب وافكاره".
وأكدت المعلومات الأولية، أن "الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين".
وشن إرهابيو داعش الاجرامي فجر الـ 12 آذار 2021 هجوماً على أسرة في منطقة البو دور جنوبي تكريت حيث قاموا بقتل 8 مواطنين بينهم 6 من عائلة واحدة.
واضاف البيان، ان "المجرمين الملقى القبض عليهم من نفس القرية وبينهم من تعاون مع داعش وشارك بتمويل عناصره"، مشيراً إلى ان "شهداء الجريمة الجبانة حدثت بسبب تعاون الاهالي مع القوات الامنية والحشد الشعبي ولكونهم رافضين للارهاب وافكاره".
وأكدت المعلومات الأولية، أن "الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين".
وشن إرهابيو داعش الاجرامي فجر الـ 12 آذار 2021 هجوماً على أسرة في منطقة البو دور جنوبي تكريت حيث قاموا بقتل 8 مواطنين بينهم 6 من عائلة واحدة.
واعلن تنظيم داعش الإرهابي، في 12 آذار، مسؤوليته عن تنفيذ جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين.