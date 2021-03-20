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بداية الحرب الأمريكية على العراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - في مثل هذا اليوم من العام 2003، بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في الفيديو المرفق أدناه.
1929 - إنشاء جهاز بوليسي لمكافحة المخدرات في مصر وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.
1949 - تأسيس نادي الرجاء الرياضي.
1973 - القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة.
1986 - جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.
2003 - بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين.
2007 - تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية.
2019 - رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يعلن استقالته من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في حكم الدولة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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