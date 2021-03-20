انت الان تتابع خبر بداية الحرب الأمريكية على العراق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في مثل هذا اليوم من العام 2003، بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازلي للإطاحة بحكم صدام حسين... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في الفيديو المرفق أدناه.

