حميدتي: القوات المسلحة السودانية على "قلب رجل واحد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة النظامية على "قلب رجل واحد".

وأشار قائد قوات الدعم السريع السوداني، إلى قواته جاهزة لتنفيذ أي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية، مشددا على استعدادها لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات "يوناميد".

وأوضح أن كافة القوات النظامية تعمل بتنسيق تام بين وحداتها، مؤكدا أن "قوات درع الصحراء جاهزة ومدربة باحترافية لتنفيذ أي مهام تكلف بها"، وأوصى قوات الدعم السريع بالالتزام والتقيد بالقوانين والأعراف في التعامل مع القضايا والمتفلتين.

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج تحتذى بها في خدمة المواطنين والشعب السوداني.

وأضاف البرهان في كلمته بالكلية الحربية، أن "قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار".

وأوضح أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر، وأن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءاً منها.

وأشار رئيس مجلس السيادة: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع ونقدر ما تقوم به، سنبني السودان الذي نحلم به والدعم السريع سيكون جزءاً من بناء السودان".