شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تعود للإغلاق الجزئي بالضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

قررت الحكومة الفلسطينية السبت إعادة تطبيق الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية مع استمرار تعطيل المدارس باستثناء طلبة الثانوية العامة، وذلك حتى الثالث من إبريل/ نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان، إنه تقرر أيضاً «استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز».

وأضاف: «يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات».

وخضعت الضفة الغربية لإغلاق شامل على مدار الأيام السبعة الماضية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد أعلنت السبت تسجيل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 248 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتطلق وزارة الصحة يوم الأحد حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد أن تسلمت يوم الأربعاء الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 من مبادرة كوفاكس العالمية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 249422 إصابة منذ بدأت الجائحة قبل نحو عام، مع تعافي 222916 ووفاة 2656.