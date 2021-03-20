شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث الفرنسيين يبدأون عزلاً عاماً لمدة شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

بدأ نحو ثلث الفرنسيين السبت عزلاً عاماً يستمر شهراً وسط شعور الكثيرين بالتعب والارتباك بسبب المجموعة الأخيرة من القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا شديد العدوى.

وأعلنت الحكومة الإجراءات الجديدة يوم الخميس بعد قفزة في حالات كوفيد-19 في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

والقيود الجديدة أقل صرامة من قيود العزل العام في ربيع 2020، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، مما أثار مخاوف من ألا تكون فعالة.

وفي شارع الشانزليزيه بباريس، قالت كاشا جلوك (57 عاماً)، وهي محررة رسوم توضيحية: «آمل أن تنتهي سريعاً، رغم أن لديّ تساؤلات عن مدى كفاءة الإجراءات»، كما أن هناك خيبة أمل لدى أصحاب ما تسمى متاجر السلع غير الضرورية التي تغلق أبوابها بموجب القيود.

وبحسب قائمة نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة، فإن من بين المتاجر المسموح لها بفتح أبوابها، تلك التي تبيع الطعام والكتب والورد والشوكولاتة، وكذلك صالونات الحلاقة وورش الأحذية، ولا تضم القائمة المتاجر التي تبيع الأقمشة والأثاث أو صالونات التجميل، وغادر عدد كبير باريس قبل سريان الإجراءات في منتصف الليل.