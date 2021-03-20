شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أرجنتينية تطلق حملة لدعم عائلات أعضائها المفقودين إبان الحكم الدكتاتوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - رويترز

أطلق بوكا جونيورز وريفر بليت حملة لدعم عائلات المفقودين من أعضاء الناديين الذين اختفوا أثناء الحكم الديكتاتوري في الأرجنتين خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

ودعا الناديان، بالإضافة إلى ريسنج وأرجنتينوس جونيورز، عائلات المفقودين بالتواصل مع الأندية لاستعادة عضوياتهم ونشر قصصهم على نطاق واسع.

وقال بوكا في بيان نشرت الأندية الأخرى نسخة مشابهة منه: «نحن متنافسون ولسنا أعداء. وبالنسبة للضحايا، فنحن نقف بجانبهم».

وكانت لجنة تقصي الحقائق الأرجنتينية قد أبلغت عن فقدان 8960 شخصاً خلال الحكم الديكتاتوري في البلاد في الفترة من 1976 وحتى 1983، لكن مؤسسات حقوق الإنسان تقدر مقتل نحو 30 ألفاً، وكان معظمهم من الطلاب اليساريين أو قادة النقابات أو المعارضين الذين قُتلوا بسبب معتقداتهم السياسية.

وتأتي المبادرة بعد 18 شهراً من احتفال عاطفي تلقى إشادة واسعة النطاق أقامه بانفيلد، حيث منح النادي عائلات 11 من أعضائه السابقين الذين اختفوا، عضويات رسمية.

وأعاد أرجنتينوس جونيورز عضوية سبعة أعضاء سابقين يوم الخميس، وقال ريسنج إنه سيسير على النهج ذاته.