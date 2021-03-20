تجربة المكتبات في الترويج للقراءة محلياً وعربياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - ”الخليج 365”

احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة، نظّمت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ندوة افتراضية بعنوان «تجربة المكتبات في الترويج للقراءة على الصعيد الإماراتي والعربي» بمشاركة نخبة من المختصين بالمكتبات في الإمارات والمنطقة العربية.

شارك في الندوة كلٌ من شيخة المهيري مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وإيمان بوشليبي مديرة إدارة المكتبات العامة في الشارقة، وإيمان الحمّادي من المكتبات العامة في دبي، وربحي عليّان أستاذ علم المكتبات والمعلومات في الجامعة الأردنية، والدكتورة هدى عبّاس مديرة مكتبة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في «كنجز أكاديمي»، والدكتور وسام مصلح اختصاصي مكتبات في وزارة شؤون الرئاسة وصاحب مبادرة عيادة القراءة، فيما أدار الجلسة عماد أبوعيد رئيس شعبة المكتبات العامة في بلدية أبوظبي.

تناولت الندوة دور المكتبات العامة في الترويج للقراءة وترسيخ ثقافة التعلّم والبحث، حيث جرى خلالها تسليط الضوء على تجارب المكتبات العامة، والمكتبات الجامعية، ومكتبات المدارس في الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

استهل عماد أبوعيد الجلسة بتسليط الضوء على المبادرات الثقافية التي تشهدها الإمارات سنوياً، خاصةً مبادرة شهر القراءة، والتي انطلقت عام 2016 لتشجيع الجمهور على الإقبال على القراءة، كما سلّط الضوء على دور المكتبات في تحقيق أهداف هذه المبادرة انطلاقاً من دورها كحاضنات مستدامة للقراءة.

وتحدّثت شيخة المهيري عن تجربة مكتبات أبوظبي في الترويج للقراءة، وسلّطت الضوء على البرامج والمسابقات التي تقدّمها المكتبات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومن بين هذه البرامج نوادي الكتب، والجلسات القرائية، وتحدي القراءة وغيرها من البرامج التي تساهم في تعزيز الإقبال على الكتب.

تغيير الصورة النمطية

وللحديث عن تجربة مكتبات الشارقة العامة في الترويج للقراءة، قالت إيمان بوشليبي: «إن إدارة مكتبات الشارقة عملت على تغيير الصورة النمطية للمكتبات، وتصويرها كوجهة للحصول على المعلومة لجعلها موطناً جذاباً للباحثين عن المعرفة والمساهمين في تبادلها، إضافة إلى التركيز على دورها في إثراء المعرفة».

وتحدّثت بوشليبي عن خدمات مكتبات الشارقة في الترويج للقراءة، مثل الخدمة المرجعية التي تمكّن الجمهور من طرح الأسئلة على العاملين في المكتبة، وخدمة الإحاطة الجارية والمواضيع الأكثر قراءةً، والبث الانتقائي للمعلومات لتعريف الجمهور بالخدمات الجديدة، وغيرها.

وتحدّثت إيمان الحمّادي عن الأنشطة التفاعلية التي قدّمتها مكتبات دبي لتعريف الجمهور بالأدباء الإماراتيين والعرب، وتسليط الضوء على أعمالهم الأدبية، إضافة إلى تعريف الجمهور بالمكتبات العامة ومتاجر الكتب في الإمارات وحول العالم، وأكدّت الحمّادي أن الأطفال يحظون بمكانة خاصة في مكتبات دبي، حيث يتم تنظيم قراءات قصصية للأطفال وتعريفهم بالكتّاب المقيمين في الإمارات. واستعرضت الحمادي تاريخ ومرافق وأقسام المكتبة والورش واللقاءات والبرامج التي تنظمها المكتبات والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها في مطلع العام 2021 لإعادة تأهيل المكتبات العامة.

واستشهد ربحي عليّان بمقولة للكاتب الإنجليزي شيلبي فوت، والذي وصف الجامعة بأنها مجموعة من المباني التي تحيط بمكتبة، للدلالة على الدور المهم الذي تلعبه المكتبات الجامعية، وسلّط عليّان الضوء على النظام الذي تتبعه الجامعة الأردنية، وذلك من خلال توفير مكتبة مركزية، إضافة إلى مجموعة من المكتبات الفرعية المنتشرة حول الكليات، ما يساهم في اختصار المسافات وتمكين الطلّاب من الوصول إلى المواد التعليمية المطلوبة ضمن مناهجهم التعليمية.

وبدورها تناولت د. هدى عبّاس عدداً من الطرق المتّبعة في مكتبة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في «كنجز أكاديمي» ومنها المسابقات والمكتبات الموجودة داخل الصفوف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات والكتب الصوتية، ومنح الطلّاب حرية إبداء الرأي وانتقاد الكتب واختيار المواضيع التي يريدون القراءة عنها، بالإضافة إلى تخصيص جدار في المدرسة لنشر معلومات عن الكتب المقترحة بأسلوب فني جميل.

واختتم د. وسام مصلح الجلسة بالحديث عن المكتبات المتخصصة الموجودة في الوزارات والمؤسسات، وسلّط الضوء على فوائد القراءة في أماكن العمل، حيث تساهم القراءة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وإكساب الموظف معارف ومهارات جديدة، بما يساهم في تحقيق التمكين الشخصي والمهني والمؤسسي والتنظيمي والاندماج الاجتماعي.