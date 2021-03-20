شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشعر تختتم دورة «أساسيات القصيدة» للطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - ”الخليج 365”

أعلنت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن انتهاء دورة «أساسيات ومقومات القصيدة»، التي تضمنت ورشة عمل بعنوان «شاعر المستقبل» واستهدفت طلاب المدارس في إمارة أبوظبي.

أقيمت هذه الدورة بالتعاون بين أكاديمية الشعر ودائرة التعليم والمعرفة، وكان الهدف منها احتضان المواهب الشابة ورعايتها، من خلال تطوير أدوات الكتابة الشعرية لديهم وصقل مواهبهم، للوصول إلى جيل محب للشعر والأدب يحافظ على إرثه وثقافته الأصيلة.

وقد أقيمت الدورة عبر تقنية التعليم عن بُعد، مساء كل اثنين وأربعاء من الساعة الخامسة إلى السادسة، وعلى مدى أربع محاضرات بين الفترة من 8 إلى 2021/3/17 وتضمنت مدخلاً إلى الشعر وفكرة الكتابة ومقوماتها، والتعرّف إلى التجارب الشعرية للطلبة؛ عبر تمرين تطبيقي، كما تضمنت جوانب الوزن والقافية في القصيدة؛ من خلال تمارين تطبيقية كذلك.

يشار إلى أن أكاديمية الشعر في أبوظبي منذ تأسيسها تقدم عدداً من البرامج الدراسية التي تؤهل الدارسين للدخول إلى الساحة الشعرية، والاستفادة من خبرات عدد من المحاضرين والأكاديميين المتخصصين العاملين في الأكاديمية، وتحرص على متابعة المواهب الشعرية ورعايتها؛ حرصاً على مواصلة إبداعاتها في ما يخص الكتابة الشعرية. كما تعمل الأكاديمية على طباعة ونشر تلك الإبداعات ومنحها فرصة الوصول إلى أكبر شريحة من القرّاء والمتابعين.