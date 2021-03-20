شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح «أمي» بمشاركة والدتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:أحمد الروبي

بمناسبة احتفالات عيد الأم، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها «أمي»، وأهدتها إلى جميع الأمهات في الوطن العربي ووالدتها التي ظهرت معها لأول مرة في الأغنية التي كتبها إميل فهد، ولحنها يحيى الحسن، ووزعها باسم رزق.

نانسي عجرم تحضر ألبومها الجديد الذي يضم 10 أغنيات، وانتهت من تسجيل معظمها، وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه في الأسواق وعلى منصات الأغاني.

كانت نانسي عجرم طرحت مطلع الشهر الجاري أغنية «ما تحكم عحدا» من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهي أغنية مقدمة أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى رمضان .