شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيتر لوريمر الهداف التاريخي لليدز يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السبت عن وفاة لاعب وسطه الدولي الاسكتلندي بيتر لوريمر هدافه التاريخي والذي يعد من الركائز الأساسية في الفريق الرائع بقيادة المدرب دون ريفي، عن سن 74 عاماً بعد معاناة مع مرض عضال.

سجل اللاعب المكنى «هوتشوت لوريمر» 238 هدفاً في 705 مباريات مع ليدز على مدار فترتين امتدتا إلى 23 عاماً (1962-1979 و1983-1985).

وساهم لوريمر مع مواطنيه بيلي بريمنر ونورمان هانتر في قيادة ليدز يونايتد إلى التتويج بلقب الدوري مرتين في موسمي 1968-1969 و1973-1974 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1972، وكأس الرابطة موسم 1967-1968.

كما بلغ لوريمر المباراة النهائية لمسابقتي كأس الأندية البطلة دوري الأبطال حالياً، وكأس الكؤوس الأوروبية في 1974-1975 و1972-1973 على التوالي؛ حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2 بملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس، وأمام ميلان الإيطالي صفر-1 في أثينا.

وقال النادي في بيان: بحزن شديد، علم ليدز يونايتد بوفاة أسطورة النادي بيتر لوريمر صباح السبت عن عمر ناهز 74 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأضاف: مع القدرة على بث الخوف في حراس مرمى الفرق المنافسة بتسديداته القوية للكرة، اشتهر بيتر لدى الجماهير بلقبي المسدد البارع والجلاد.

وخاض لوريمر 21 مباراة مع منتخب اسكتلندا سجل خلالها أربعة أهداف وشارك في كل مبارياته بكأس العالم 1974.