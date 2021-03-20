شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": محور التعمير بالإسكندرية همزة وصل بين المحافظة والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن محافظات الجمهورية بشكل عام، شهدت مؤخرا تنفيذ العديد من مشروعات المحاور المرورية التى من شأنها أن تساهم فى حل الأزمة المرورية والتكدس المرورى.

وتابع عابد خلال الجولة للوفد البرلمانى": وكان لمحافظة الإسكندرية نصيبا كبيرا فى عدد المشروعات القومية فى قطاع النقل، مشيرا أن محور التعمير يعمل على حل الكثافات المرورية، ويأتى فى إطار خلق شبكة طرق قوية على أطراف المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بأن يتم تطوير محور التعمير وفقًا لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظرًا لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن منظومة النقل البحر تشهد اهتمام أيضا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتقديم الاستفادة منها، والمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا كبيرًا للتجارة.