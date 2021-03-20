شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا عن تحقيقات الجنائية الدولية فى الجرائم بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا"، فى القاهرة صباح الإثنين 22 مارس الجارى، وذلك بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية فى عدد من الملفات التى شهدت مخاطبة حرائم مماثلة للمرتكبة فى سياق الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولى المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.

يشارك فى افتتاح المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى، ويشارك فى الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون فى مجالات العلوم السياسية والقانون الدولى والقانون الجنائى وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.