شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكرم محافظ جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع التنسيقية، تقديرا للجهود المبذولة فى محاور التنمية وبناء الإنسان المصرى فى سيناء فى إطار احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وكان الوفد قد زار مدينة طور سيناء لافتتاح مجموعة من المشروعات وزيارة عيون موسي والاطلاع على المشروعات المستقبلية بعاصمة المحافظة.

عقدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، محاضرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 32 لرفع العلم المصرى على طابا، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والسيد القصير، وزير الرى والموارد المائية والدكتور مفيد شهاب الدين عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية، ووزير التعليم العالى الأسبق.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير طابا، ورفع العلم المصرى عليها يوم 19 مارس 1989 كآخر بقعة يتم تحريرها من أراضي سيناء التى احتلتها إسرائيل خلال عدوان يونيو 1967، والقى الدكتور مفيد شهاب، محاضرة بعنوان "ملحمة طابا في جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية"، بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.