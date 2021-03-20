صد هجوم للحوثيين بدعم من طيران التحالف في مأرب

شن تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية غرب محافظة مأرب شمال اليمن. ونشر تسجيل فيديو يظهر «إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية». وذكرت المصادر أنه «تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية». وتحدث مصدر حكومي يمني عن «مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية»، وأوضح المسؤول أن الحوثيين «شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة، وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف».

وكانت تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط. وأوضح التحالف العربي، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية اليوم ، أن "ميليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين"، مؤكدا" اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية".