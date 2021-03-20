المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل عدن

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن.



ومن المتوقع أن يناقش غريفيث جهود إنهاء الصراع في اليمن، فضلاً عن الدفع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصلت نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى مدينة عدن، رفقة لؤي شبانة، المدير الإقليمي للصندوق في المنطقة العربية.

وتهدف زيارة المسؤولة الأممية التي ستستمر يومين إلى الوقوف على الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.