اليابان تلغي تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

ألغت اليابان تحذيرا من موجات مد بحري "تسونامي" أصدرته بعد وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي فيما لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار في الممتلكات.



وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال الذي هز المباني في العاصمة "طوكيو" كان قبالة "مياجي" التي تعرضت في البداية إلى موجة تسونامي أولى وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه".