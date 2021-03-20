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27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1695 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة و 4 وفيات في قطاع غزة.

 

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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