27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1695 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة و 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.