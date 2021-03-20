غدا.. انطلاق حملة التطعيم في الضفة الغربية

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هي الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم على 75 عاماً، ومرضى الكـلى، والسرطان.

ولفتت بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى.

وتسلمت فلسطين جرعات من لقاح كورونا عبر آلية "كوفاكس"، الخميس الماضي، فيما انطلقت حملة للتطعيم في قطاع غزة بعد تقديم الهلال الأحمر الإماراتي لنحو 60 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.