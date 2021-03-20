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النمسا تسجل 3500 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

سجلت النمسا 3500 إصابة جديدة بفيروس المستجد /كوفيد-19/ و42 حالة وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.

 

وحذر رودلف أنشوبر وزير الصحة النمساوي في تصريحات له من إثقال كاهل المستشفيات و زيادة نسب الإشغال بوحدات العناية المركزة .. وقال : كل أوروبا تواجه الآن الموجة الثالثة بما في ذلك النمسا.

 

وأضاف أنه إذا ما استمرت هذه الزيادة سنكون في وضع مقلق للغاية ..مؤكدا أن وضع وحدات العناية المركزة في بعض مدن النمسا حرج.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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