النمسا تسجل 3500 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

سجلت النمسا 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و42 حالة وفاة خلال الساعات الــ24 الماضية.



وحذر رودلف أنشوبر وزير الصحة النمساوي في تصريحات له من إثقال كاهل المستشفيات و زيادة نسب الإشغال بوحدات العناية المركزة .. وقال : كل أوروبا تواجه الآن الموجة الثالثة بما في ذلك النمسا.

وأضاف أنه إذا ما استمرت هذه الزيادة سنكون في وضع مقلق للغاية ..مؤكدا أن وضع وحدات العناية المركزة في بعض مدن النمسا حرج.