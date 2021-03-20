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شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الامارات يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قيس سعيد.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية.