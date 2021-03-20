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هيئة الصحة في دبي تسمح باستئناف إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل الهيئة، يسمح باستئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير المستعجلة، اعتباراً من يوم غد الأحد 21 مارس، مع الالتزام التام بمختلف الاجراءات والتدابير الاحترازية.

 

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أصدرت بياناً في 20 يناير الماضي أخطرت فيه المستشفيات بإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية المقررة، وذلك لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كوفيد-19

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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