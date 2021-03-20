مجلس الأمن الدولي يدين التصعيد الحوثي في مأرب والهجمات على المملكة السعودية

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أدان مجلس الأمن الدولي تصعيد مليشيا الحوثي الإنقلابية على محافظة مأرب، مشيراً إلى ان هذا التصعيد يعرض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد جهود تأمين التوصل إلى تسوية سياسية في وقت يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل أكبر لإنهاء الصراع في اليمن.



وشدد المجلس في بيان صادر عنه على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي في مارب.

وأعرب المجلس في بيانه عن ادانته للهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية وقلقهم بشأن التطورات العسكرية في مختلف أنحاء اليمن واستخدام الأطفال كجنود في مأرب.. مؤكدين على الحاجة لتهدئة الوضع من قبل الجميع.

ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وفق ما ورد في القرارين 2532، و2565، بما يسهل توزيع لقاحات كـوفيد-19.. معبراً عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في اليمن.

ودعا جميع الأطراف إلى التقارب والعمل مع المبعوث الأممي الخاص للتفاوض بدون شروط مسبقة حول وقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن وتسوية سياسية جامعة يقودها ويملكها اليمنيون.

وأكد البيان على ضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. مجددين دعمهم لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.