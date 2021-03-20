الجامعة العربية تدين تَعرُّض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي امس بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفة مصفاة تكرير البترول في الرياض.



وأكدت الجامعة في بيان لها أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يُعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.