‏الارياني: تصعيد مليشيا الحوثي يؤكد انها لا تمتلك قرار الحرب والسلم

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان التصعيد الاخير لمليشيا الحوثي العنصرية يؤكد انها لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وانها مجرد ذراع لتنفيذ المشروع التوسعي الايراني.



واوضح، ان الاحداث الاخيرة اكدت ان مليشيا الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري ويدار من المدعو حسن ايرلوا، لمحاولة الأضرار بأمن المملكة وتهديد أمن وامدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأشار الارياني ان تصعيد مليشيا الحوثي الخطير بعد قرار الادارة الامريكية إلغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" وفي ظل دعوات التهدئة والحل السلمي للأزمة، يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام وان عقيدتها مبنية على القتل، وغير مؤهلة للعب دور في بناء السلام، كما يعكس عدم اكتراثها بالمعاناة الانسانية التي يعيشها اليمنيين‏.

واكد ان التطورات الاخيرة تضع مصداقية المجتمع الدولي في احلال السلام وانهاء معاناة اليمنيين على المحك، وتؤكد ضرورة العمل على ادراج مليشيا الحوثي وقياداتها ضمن قوائم الارهاب، وتقديم الدعم الجاد للحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية.