شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينتزع السيطرة على مواقع جديدة في تعز من أيدي ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، تقدماً مهماً بتحرير عدد من التباب في جبهة “الشقب” جنوب شرق تعز.

وأكد مصدر عسكري أن المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني كبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولازالت المواجهات مستمرة.