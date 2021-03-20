شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم السبت إن نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا لتصبح بريطانيا أول بلد بين الاقتصادات الرئيسية يحقق هذا الهدف الذي يمثل مرحلة فارقة.

وذكر الوزير أن بريطانيا وصلت إلى ذلك المستوى بعد تقديم 660276 جرعة أمس الجمعة.

وتتقدم إسرائيل دول العالم في التطعيم تليها الإمارات ثم تشيلي وبريطانيا. ويتابع المستثمرون حملات التطعيم عن كثب لتحديد أي الاقتصادات ستتعافى أولا.

وقال هانكوك "اللقاح قصة نجاح وطنية وسبيلنا للخروج من (أزمة)هذا الوباء".