شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 6.9 درجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت السلطات اليابانية تحذيرا من تسونامى كانت قد أصدرته في وقت سابق اليوم السبت بعد وقوع زلزال بلغت شدته 9ر6 درجات على مقياس ريختر في شمال شرقي اليابان.

ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولا حدوث أضرار في الممتلكات. وعدلت وكالة الأرصاد الجوية شدة الزلزال من 2ر7 درجة إلى 9ر6 درجات.

وكانت وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى متر واحد في مياجي، وقد ضربت الموجة الأولى من تسونامي مدينة ايشينوماكي بالمقاطعة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه).

وعقب التحذير، هرع بعض سكان مياجي إلى المناطق المرتفعة خوفا من تسونامي. وهز الزلزال المباني فى العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال الذى ضرب المنطقة عند الساعة90ر6مساء بالتوقيت المحلى(0909 بتوقيت جرينتش) كان قبالة مياجي.

وكانت اليابان أحيت مؤخرا الذكرى العاشرة للزلزال المدمر بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، في نفس المنطقة، وقد نجمت عنه أمواج تسونامي في 11 مارس من عام 2011، مما أسفر عن وفاة أو فقدان .18400

ونجم عن الكارثة الطبيعية المزدوجة انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وتسرب مواد مشعة إلى البيئة المحيطة. ودفعت الكارثة مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم.