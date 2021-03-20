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إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

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الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 7ر410 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7ر2 مليون في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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