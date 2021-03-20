برلماني يكشف سبب مغادرة طالباني للبرلمان ويرجح تأجيل التصويت على الموازنة

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماع اليوم بين الوفد الكردي والقوى السياسية البرلمانية كان جيد ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني غادر البرلمان لوجود التزامات اخرى لديه خارج البرلمان"، مبينا ان "اغلب اعضاء الوفد المفاوض ما زالو داخل البرلمان".واضاف برواري، ان "الاتفاق بين الوفد واللجنة المالية استكملت اجزاء كثيرة منه بشان المادة 11 من الموازنة، ولم تبقى الا نقاط بسيطة"، لافتا الى ان "النقاط المتبقية لاتقتصر على حصة الاقليم لكن هنالك كتل اخرى لديها ايضا ملاحظات حول الموازنة".

ورجح برواري، "تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى مابعد اعياد نوروز يومي الثلاثاء او الخميس المقبلين".

