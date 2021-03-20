الفتح يكشف أبرز نقاط الخلاف مع الوفد الكردي ويرجح تأجيل الجلسة

وقالت البجاري في حديث لـ الخليج 365، إن "أبرز النقاط تتمثل بآلية دفع أموال النفط ومقدار النفط الذي يحتسب، والديون المترتبة على الإقليم".

ورجحت البجاري "تأجيل جلسة التصويت على الموازنة لساعات بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية".

وكان مصدر برلماني قد أشار في حديثه لـ الخليج 365، إلى "فشل الاتفاق بين الكرد والقوى الشيعية بعد رفض الكرد اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته".