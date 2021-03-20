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خلافات تهدد بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة والوفد الكردي يغادر البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - غادر الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، مبنى مجلس النواب.
وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني يغادر البرلمان".

وأشار المصدر إلى "فشل الاتفاق بين الكرد والقوى الشيعية بعد رفض الكرد اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته".


وبين أن "اجتماع رئاسة البرلمان والوفد الكردي وعدد من رؤوساء الكتل انتهى دون الخروج بنيتجة نهائية".

 

وتابع "انباء عن الغاء جلسة البرلمان بعد ان نُسف الاتفاق مع الوفد الكردي".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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