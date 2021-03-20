خلافات تهدد بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة والوفد الكردي يغادر البرلمان

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني يغادر البرلمان".

وأشار المصدر إلى "فشل الاتفاق بين الكرد والقوى الشيعية بعد رفض الكرد اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته".



وبين أن "اجتماع رئاسة البرلمان والوفد الكردي وعدد من رؤوساء الكتل انتهى دون الخروج بنيتجة نهائية".