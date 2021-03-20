شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تلغي تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألغت اليابان تحذيرا من موجات مد بحري "تسونامي" أصدرته بعد وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي فيما لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار في الممتلكات.



وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال الذي هز المباني في العاصمة "طوكيو" كان قبالة "مياجي" التي تعرضت في البداية إلى موجة تسونامي أولى وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه".