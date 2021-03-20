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27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1695 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة و 4 وفيات في قطاع غزة.

 

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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