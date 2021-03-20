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وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعلن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  السبت  تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى6602 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل  382 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 384 ألفا و.653

كما لفتت إلى تسجيل  271 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   374 ألفا و.135

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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