شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض.

وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.