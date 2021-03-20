شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير مواقع استراتيجية في تعز.. والمخدوعون يفاوضون على الاستسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواصل الجيش الوطني في محافظة تعز تقدمه، وأعلن اليوم (السبت) تحرير جبال الفرواش والذراع في جبهة الشقب جنوب شرق المدينة، مؤكداً أن مليشيا الحوثي في تراجع مستمر. وأفادت مصادر عسكرية وشهود عيان لـ"الخليج 365"، بأن عددا من المتحوثين من أبناء المناطق التي تجري فيها المعارك فضلت الهروب على الموت ولجأ بعضهم للتفاوض مع الجيش الوطني لتوفير منافذ آمنة لانتقالهم إلى المناطق المحررة.

وأكدت المصادر أن هناك ترتيبات جارية بين عدد من أبناء المناطق الذين كانوا في صف الحوثي للاستسلام وحقن الدماء والوقوف مع الشرعية والعمل على تحرير مناطقهم وطرد العناصر التي استقدمها الحوثي من خارج مناطقهم.

ونجح الجيش الوطني في كسر هجمات حوثية على مواقع غرب محافظة مأرب خلال الساعات الماضية وتمكن من قتل 83 حوثياً وعشرات الجرحى وتدمير عدد من الآليات والاستيلاء على أخرى.

وقال مصدر عسكري يمني، إن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجمات شنتها المليشيا الحوثية خلال الـ35 ساعة الماضية في جبهتي هيلان والكسارة، مضيفا أن جثث المليشيا لا تزال في الجبال والوديان.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية شن عدة غارات دمر خلالها خمس عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للمليشيا غرب هيلان وقتل من فيها، كما شن غارات أخرى في جبهة الكسارة أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وقال إن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير آليات وعربات حوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتم استعادة آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.