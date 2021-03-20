شكرا لقرائتكم خبر عن «لص الرياض» في قبضة الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أعلنت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، أمس السبت، عن إلقاء القبض على مواطنين سعوديين، ومقيمٍ من الجنسية التشادية، بعد أن اشتركوا في الاعتداء بالضرب على مقيمة من الجنسية الباكستانية، ومن ثم سرقة محفظتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس قوله: إنه «بالإشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه».

وأشارت الوكالة إلى أن الجاني «مواطن في العقد الثالث من العمر، وأنه ألقي القبض على مواطن آخر، ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر».

وأضافت الوكالة: «تبيَّن أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل، ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهما، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة».