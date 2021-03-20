شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: حريصون على تعزيز علاقات الدفاع مع الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الهندي راجنات سينغ السبت، إن الولايات المتحدة ترغب في تعزيز وتقوية علاقات الدفاع مع الهند، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والأمور اللوجستية.

ويزور أوستن نيودلهي حالياً وهو أول عضو بارز في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند، وتأتي زيارته في إطار مساع لتشكيل تحالف للبلدان التي تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة. وعقد قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وهي دول تشكل ما يعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي، أول اجتماع قمة لهم الأسبوع الماضي وتعهدوا بالعمل معاً لضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي والتعاون في مجال الأمن البحري والإلكتروني في مواجهة التحديات التي تشكلها الصين.

وقال أوستن بعد اجتماعه مع سينغ: «الهند، بشكل خاص، شريك مهم بصورة متزايدة من بين القوى الدولية التي تشهد تحولات سريعة اليوم». وأضاف: «ناقشنا فرص تعزيز الشراكة الدفاعية الرئيسية الأمريكية الهندية والتي هي أولوية لإدارة بايدن وكاملا هاريس. وسنفعل ذلك من خلال التعاون الأمني الإقليمي والمشاركات بين الجيشين والتجارة الدفاعية».

وقال سينغ إن اجتماعهما تركز على «توسيع الارتباط بين الجيشين عبر الخدمات وتبادل المعلومات والتعاون في القطاعات البارزة في مجال الدفاع والدعم اللوجستي المشترك». وأيضاً حث الوزير الهندي الصناعة الأمريكية على الاستثمار في قطاع الدفاع في الهند، مشيراً إلى ما وصفه بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر المحررة. واجتمع أوستن مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بعد وصوله إلى نيودلهي أمس الجمعة. وسيغادر الوزير الأمريكي الهند غداً الأحد.

وقال مودي على تويتر: «الهند والولايات المتحدة ملتزمتان بشراكتنا الاستراتيجية التي هي قوة لصالح العالم». وتقاربت الهند مع الولايات المتحدة في العام الماضي بعد اشتباك مميت على الحدود مع الصين. وساعدت واشنطن نيودلهي من خلال تأجير طائرات مسيرة للمراقبة وتقديم معدات للطقس البارد للقوات الهندية.