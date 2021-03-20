شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح للانتخابات الفلسطينية في الضفة وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الانتخابات المركزیة الفلسطینیة، السبت، بدء استقبال طلبات الترشح من الأحزاب السياسية والمستقلين لانتخابات المجلس التشریعي، وذلك من السبت وحتى مساء يوم 31 من مارس/آذار الجاري، في مقرھا العام بمدینة البیرة وفي مدینة غزة.

وقالت اللجنة، في بیان صحفي، إن الترشح سیكون من خلال قوائم انتخابیة على أساس التمثیل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردیة، بحیث لا یقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا یزید على 132 مرشحاً.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام القوائم ومرشحیھا بشروط الترشح التي نص علیھا قانون الانتخابات لسنة 2007 وتعدیلاته، وبیّنت أنھا ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمھا، والتأكد من استیفائھا للشروط القانونیة؛ لتصدر بناء علیها قراراھا بقبول أو رفض الطلب، وتبلیغ منسق ومفوض القائمة رسمیاً بذلك.

وسجل نحو 93 في المئة من بين 2.8 مليون نسمة لهم حق الانتخاب في الضفة الغربية وقطاع غزة أنفسهم للإدلاء بالأصوات. والعدد الإجمالي للسكان في الأراضي الفلسطينية 5.2 مليون نسمة.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من إسرائيل على طلب السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وبدأت الشرطة الفلسطينية في غزة، صباح السبت، تأمين مقار لجنة الانتخابات المركزية في القطاع، بما فيها المقر الإقليمي للجنة في المدينة، مع بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت وثيقة شرف أثناء جلسات الحوار في القاهرة، تضمنت اتفاقاً بأن تقوم الشرطة المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتأمين مقرات اللجنة، وسير العملية الانتخابية بشكل عام.

وتجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو/أيار المقبل لاختبار 132 عضواً في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو/تموز، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.