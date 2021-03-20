شكرا لقرائتكم خبر عن 29 لاعباً في القائمة الموسعة لمنتخب الإمارات لمعسكر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فان مارفيك، عن القائمة الموسعة للأبيض للتجمع الداخلي الذي سيقام في دبي للفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني، بندر الاحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ22 لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب السبت والأحد، على أن يبدأ المنتخب تجمعه يوم الثلاثاء.

ويواجه منتخبنا الوطني في معسكر دبي نظيره المنتخب الهندي يوم 29 مارس في استاد زعبيل بنادي الوصل.