شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس بيكر تحايل على القانون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت أوراق المحكمة التي تنظر في إعلان نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر (53 عاماً) إفلاسه قبل 4 سنوات عن تمريره مبلغ 120 ألف استرليني من بيع تجارته في السيارات بقيمة 3 ملايين استرليني لزوجته السابقة شارليلي (ليلي) من أجل التهرب من دفع المال للدائنين.

وكشفت محكمة ساوثوورك كراون أن ليلي (44 عاماً) عارضة الأزياء السابقة قبضت 90 ألف استرليني نظير تحويل المال لحسابها الخاص بينما حول بيكر مبلغ 30 ألف استرليني لزوجته الثانية. ويواجه بيكر الذي جمع أكثر من 100 مليون استرليني في مسيرته تهمة إخفاء ممتلكاته الثمينة من ضمنها كأس ويمبلدون الذي حصده كلاعب غير مصنف في عام 1985 وميدالية ذهبية فاز بها في مونديال 1992 وكأسا بطولة أستراليا المفتوحة عامي 1991و1996.

وتتهم المحكمة أسطورة التنس السابق بملكية شقة في حي تشيلسي اللندني وعقارين في ألمانيا ومبلغ 1.8 مليون استرليني لحظة إعلان إفلاسه وإخفاء حمله أسهماً بقيمة 75 ألف استرليني في شركة "Breaking Data Corp" للذكاء الاصطناعي علاوة على عدم إفصاحه عن حساباته المصرفية في الخارج، ولم يحضر بيكر جلسة المحكمة لكنه يخضع لقيود في السفر وينفي المصنف الأول سابقاً والمحلل في شبكة بي بي سي حالياً 7 تهم ومن المقرر إصدار الحكم في سبتمبر المقبل.