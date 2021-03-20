شكرا لقرائتكم خبر عن العامري بطل السباق المفتوح في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدى الفارس راشد عامر العامري، إسطبل الريف العين، لقب السباق المفتوح بمهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم، في ختام سباقات موسم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

ونظم المهرجان الختامي بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشهد مشاركة 120 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة. ونجح الفارس راشد العامري في التتويج بالمركز الأول في السباق على صهوة «ماريو ناهالا»، ووصل إلى خط النهاية متفوقاً على منافسيه في زمن قدره 4:17:28 ساعة، وحل ثانياً علي محمد الحوسني على صهوة «اشفا ناتوراج، من إسطبلات المغاوير بزمن قدره 4:17:49 ساعة، وسيف أحمد المزروعي ثالثاً على صهوة»أفينير لا ماجوري«العائدة إلى إسطبلات»أم آر أم«بزمن 4:17:58 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد أحمد الحربي، على صهوة»رو فانتاستك«من إسطبلات»أف 3" في زمن قدره 4:19:02 ساعة.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

موسم ناجح

ووجه مسلم العامري الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لرياضة الفروسية في الدولة، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي قادتنا للنجاح، معرباً عن سعادته بالختام الجيد لموسم سباقات القرية ومشيداً بالنجاحات المميزة التي حققها المهرجان.

وتقدم العامري بالتهنئة للفرسان والفارسات والملاك الذين صعدوا إلى منصات التتويج في سباقات موسم القرية، متمنياً للذين لم يوفقوا في الفوز، نيل حظهم في الموسم المقبل بإذن الله.

وأشاد مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة بملاك الخيول والفرسان والفارسات وكل طاقم القرية على التعاون والمجهود الذي بذل وساهم في نجاح تنظيم السباقات في الظروف الصحية لجائحة كورونا.