شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي يطلب اللحاق بالبرتقالي بتغريدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي من الحكومة الفرنسية السماح له باللحاق بمنتخب بلاده في تصفيات نهائيات مونديال 2022 في قطر من خلال تغريدة: "الحكومة الفرنسية، رجاء هل أستطيع الانضمام لمنتخب بلادي يوم الاثنين؟ سيكون هذا منصفاً لأنكم سمحتم للمنتخب الفرنسي بالتجمع وخوض المباريات".

ويعود سبب التغريدة لفرض فرنسا قيود الحجر المنزلي على كل القادمين لفرنسا من اللاعبين غير الفرنسيين لكن ديباي وبقية الأجانب في فرنسا يجب أن يخضعوا لفترة حجر منزلي في حال سافروا للمشاركة مع منتخبات بلدانهم.

وتسافر هولندا لخوض مباراة في تركيا الأربعاء قبل استضافة لاتيفيا وتنهي الجولة بمواجهة منتخب جبل طارق في 30 مارس الجاري، وفي حال أصر ديباي، الذي استدعي للمشاركة في المنتخب، على اللحاق بالمنتخب سيغيب عن مباريات ليون الذي تفصله عن المتصدر ليل 3 نقاط.