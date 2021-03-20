شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون درهم للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وللفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

ويقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتنظيم البطولة التي تنطلق من 6 إلى 9 إبريل المقبل في صالة جوجيتسو أرينا، حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 إبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

وأوضح محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن هذه الجوائز تعكس الالتزام الراسخ للاتحاد بتعزيز الرياضة وتطويرها وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال، وقال: «طالما التزمنا في جميع نسخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بوضع رياضيينا على رأس قائمة الأولويات، وتُعد هذه البطولة الأضخم على أجندة مجتمع الجوجيتسو العالمي، ونود من خلال هذه الجائزة أن نعزز من المزايا الفريدة التي تتمتع بها البطولة على الصعد كافة وهو ما يجعلها متميزة عن غيرها من البطولات المختلفة».

وأضاف: «لقد أسست بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مكانة راسخة في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية، وباتت المشاركة فيها هدفاً استراتيجياً لكل محترفي الجوجيتسو حول العالم، نظراً لأهميتها في نمو مسيرة اللاعبين وصقل موهبتهم وتطوير أدائهم، ويسعى اللاعبون من مختلف الفئات والجنسيات إلى تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات الدولية لتحقيق مشاركة متميزة في البطولة ورفع تصنيفهم العالمي وتسجيل اسمهم بحروف من ذهب في سجل أمجادها مما يسهم في نهاية المطاف في الارتقاء بمستوى رياضتنا على الصعيد العالمي».

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو سيستمر لتاريخ أقصاه 25 مارس الجاري.