شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أبو الهيل من تدريب الأنصار اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير الفني العراقي لنادي الأنصار عبد الوهاب أبو الهيل، السبت، استقالته من تدريب الأنصار، بعد يوم من تعثر الفريق بتعادله مع الصفاء 2-2، في المرحلة الافتتاحية من دورة الأندية الستة الأوائل في الدوري اللبناني لكرة القدم.

وبدل الاتحاد اللبناني لكرة القدم نظام البطولة؛ حيث خاضت الفرق الـ12 في الدرجة الأولى دور الذهاب على نحو اعتيادي، بينما تم تقسيم الفرق في الإياب إلى مجموعتين؛ بحيث يتنافس الستة الأوائل على اللقب، بينما يتصارع الستة الأواخر لتحديد الهابطين إلى مصاف الدرجة الثانية.

وأدى فقدان نقطتين إلى تنازل الأنصار عن الصدارة (28 نقطة) لمصلحة غريمه التقليدي النجمة الذي حسم القمة مع العهد حامل اللقب 1-صفر. ويفصل بين قطبي العاصمة بيروت فارق المواجهات؛ حيث فاز النجمة على الأنصار ذهاباً 2-1 في المرحلة الثامنة.

وعزا أبو الهيل الذي كان المدرب الأجنبي الوحيد بين الستة الأوائل في بطولة الدوري (العراقي حازم ناصيف يدرّب الغازية) أسباب استقالته إلى الظروف المحيطة، وقال لـ«فرانس برس»: «أترك الفريق وهو في القمة، لكن الظروف كانت صعبة علينا جداً، نظراً لأوضاع البلاد، اللاعبون كانوا يعانون للوصول إلى التمارين بسبب قطع الطرقات».

وتقدم الأنصار مرتين، لكن الصفاء عادل في الشوط الثاني بعد مجهود من المتألق حيدر خريس.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية على سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر العملة المحلية؛ حيث يعمد المحتجون إلى قطع الطرق في مناطق عدة.

أردف لاعب الوسط الدولي السابق البالغ 45 عاماً: «الأنصار يمتلك فريق بطولة، وهو قاب قوسين أو أدنى من الحصول على اللقب، إلا أن القرار الصعب اضطررنا لاتخاذه كجهاز فني لأن الأمور لم تعد مناسبة».

وأردف: «كنا نسير بصورة ممتازة بعد بناء الفريق وتدعيمه للبطولة المحلية وكذلك القارية (كأس الاتحاد الآسيوي)، إلا أنه ثمة ظروف أصعب من أي شيء وكنا نطلب بعض الأمور من الإدارة ولم تكن تنفذ لهذا اتخذنا قرار الاستقالة ونتمنى التوفيق للجميع». وطالب أبو الهيل إدارة «الزعيم الأخضر» أن تكون قريبة من الفريق «إذ هناك أمور أخجل أن أتكلم عنها».