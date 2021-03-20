شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة عبير موسى للشعب التونسى: نسعى لتحرير بلادنا من قبضة الإخوان والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة عبير موسى رئيسة حزب الدستورى الاجتماعى الحر، رسالة إلى الشعب التونسى قائلة :" نحن نريد تحرير البلاد من قبضة جماعة الإخوان وقبضة الإرهاب وجميع "الدواعش".

وأضافت "موسى" فى كلمة لها بمؤتمر جماهير تم تنظيمها عقب مسيرة حاشدة قادتها اليوم السبت للمطالبة بإسقاط حركة النهضة – إخوان تونس- وزعيمها راشد الغنوشى: "أوجه رسالة إلى الإعلاميين الصحفيين وكل الشرفاء نطالبكم أن تقولوا لا للإرهاب وللإخوان، ونحن نعول عليكم ونمد أيدينا لكم لتحرير بلادنا من الإخوان وقبضة الإرهاب".

وتابعت: "إننا على حق، ونحرص كل الحرص على تطبيق القانون كما أننا لن نواجه العنف بالعنف، بل سنواجه العنف بالقانون رغم محاولات تشويهنا واعتداء على حقوقنا" مضيفة: "سنواصل المشوار بنفس الصمود، ونطمئن الشعب التونسى، حزب الدستورى الاجتماعى الحر سيواصل المشوار لإسقاط الإخوان وتحرير البلاد من الإرهاب.

تزامنا مع عيد الاستقلال التونسى، قادت النائبة عبير موسى رئيسة حزب الدستورى الحر الاجتماعى، مسيرة حاشدة بتونس اليوم السبت للمطالبة بإسقاط حركة النهضة – إخوان تونس- ورئيسها راشد الغنوشى.

وتنوعت الهتافات المطالبة بإسقاط راشد الغنوشى زعيم إخوان تونس ورئيس مجلس النواب التونسى، فضلا عن تشغيل آلات الموسيقية ورفع الإعلام التونسية.